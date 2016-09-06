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"Ангарское управление строительства" выплатило долг по зарплате в размере более 76 млн

6 сентября 2016

В результате комплекса мер прокурорского реагирования ангарской прокуратуры на одном из крупных городских предприятий-должников ОАО «Ангарское управление строительства» погашена задолженность по зарплате перед 1354 работниками в размере более 76 миллионов рублей. Задолженность накапливалась с мая 2015 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Ангарска.

Органы прокуратуры продолжают контролировать ситуацию с выплатой заработной платы на данном предприятии.


/ СИА /




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