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В Ангарске задержаны трое мужчин, подозреваемых в серии автоугонов (видео с задержания)

Сотрудники угрозыска Управления МВД России по г. Ангарску провели оперативно-розыскные мероприятия, направленные на пресечение деятельности группы лиц, занимавшихся хищением иномарок.

При силовой поддержке бойцов спецназа 31 августа в одном из уличных кафе города были задержаны трое граждан, каждому из которых инкриминируются кражи. В тот же день сотрудники уголовного розыска и следователи провели серию обысков, обнаружив сразу несколько украденных автомобилей, а также приборы для разблокировки противоугонных систем, рации, телефоны, сим-карты и другие вещественные доказательства.

Автомобили марки «Тойота» («Калдина», «Филдер», «Премио») находились на территории автогаражных кооперативов. В ближайшее время они будут возвращены законным владельцам.

По данным оперативников, участники группы находили на дорогах города интересующую их модель автомашины, после чего использовали специальные сканирующие устройства и сопровождали иномарку к месту неохраняемой парковки и угоняли её ночью, информирует пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Арестованные мужчины были помещены в следственный изолятор.

Сейчас сотрудники проверяют причастность подозреваемых к ряду других аналогичных противоправных деяний. За совершение подобного преступления предусматривается до шести лет лишения свободы.