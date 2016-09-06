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СКБ-банк – лидер в кредитовании населения Урала и Сибири

Аналитический центр «Эксперт-Урал» подготовил рейтинг банков Урало-Западносибирского региона по итогам 1 полугодия 2016 г. Кредитные организации УрФО сравнивались по нескольким показателям: величине активов и размеру капитала, кредитному портфелю, объему средств физических и юридических лиц.

СКБ-банк занял лидирующие позиции во всех рейтингах, и в очередной раз вошел в число крупнейших банков региона по размеру активов (134,9 млрд. руб.) и собственного капитала (13,9 млрд. руб.).

Объемы потребительского кредитования в банке на 01.07.2016 достигли 65,9 млрд. рублей, что обеспечило кредитной организации первое место по этому показателю среди банков Среднего Урала. Портфель кредитов юридическим лицам с начала года показал рост в 16% до 13,9 млрд. рублей.

Также СКБ-банк занял второе место в регионе по объему вкладов физических лиц – этот показатель на 01.07.2016 достиг 73,5 млрд. рублей.

Рейтинг банков УрФО по итогам 1 полугодия 2016 г. опубликован на сайте журнала «Эксперт-Урал».