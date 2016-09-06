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Связь-Банк и Visa представляют акцию для путешественников

Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) и платежная система Visa предлагают Вам принять участие в акции «Выиграйте год путешествий с вашей премиальной картой Visa!»

Держатели карт Visa категории Gold и Infinite, эмитированных Связь-Банком, могут выиграть один из трех именных сертификатов на путешествие по эксклюзивным маршрутам номиналом 1 000 000 рублей. Кроме того, разыгрываются 50 именных сертификатов номиналом 50 000 рублей и 100 именных сертификатов номиналом 4 000 рублей, а также 100 подарочных карт iTunes или годовая подписка на онлайн-сервис Amediateka.ru или ivi.ru на 5000 рублей.

Чтобы участвовать в акции, необходимо с 1 сентября 2016 года по 31 октября 2016 года зарегистрироваться на сайте www.visapremium.ru и совершить по своей премиальной карте Visa не менее одной покупки на сумму свыше 1 000 рублей.

Подведение итогов акции и объявление победителей состоится 25 ноября 2016 г. Вручение призов – до 31 декабря 2016 г.

Полные правила акции