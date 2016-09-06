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Сотрудники Связь-Банка поздравили воспитанников школы-интерната

Сотрудники Смоленского операционного офиса Связь-Банка (Группа Внешэкономбанка) поздравили юных воспитанников Ярцевской специальной общеобразовательной школы-интерната с началом учебного года.

1 сентября – в День знаний – представители Банка приехали в учебное заведение, пообщались с воспитанниками, учителями и работниками, а также передали необходимые для обучения канцелярские товары и материалы.

Коллектив Смоленского операционного офиса Связь-Банка принимает активное участие в жизни школы-интерната, способствуя социализации воспитанников.

В школе-интернате воспитываются около 80 детей: дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе и дети с ограниченными возможностями. В школе созданы все условия, необходимые для обучения, физического и эстетического развития, профориентации воспитанников. В школе преподают заслуженные учителя, учителя-отличники просвещения.