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Промсвязьбанк создает лучшие условия для начинающего бизнеса

Промсвязьбанк запускает акцию "Лучшие условия для нового бизнеса". Все компании, зарегистрированные менее полугода, получат специальные условия обслуживания. При самостоятельном резервировании счета на сайте банка или через контактный центр предприниматель сможет открыть расчетный счет бесплатно, а также получит три месяца бесплатного обслуживания счета, SMS информирования и платежей в PSB-On-line.

Кроме того, все компании МСБ, работающие на рынке не более 6 месяцев и впервые открывшие счет в Промсвязьбанке в рамках акции «Лучшие условия для нового бизнеса», получают выгодные предложения по бухгалтерскому обслуживанию, продвижению бизнеса в интернете и юридическому сопровождению от лидеров рынка – компаний партнеров.

Участие в акции «Лучшие условия для нового бизнеса» позволяет воспользоваться двумя месяцами бухгалтерских услуг по цене одного или облачной бухгалтерией «1С: Предприниматель 2015», в течение 45 дней пользоваться программой для самостоятельного ведения бухгалтерского, зарплатного и кадрового учета и получить скидку в 50% на сдачу отчетности. Новички в бизнесе могут также оформить год бесплатного обслуживания в Эльбе от компании СБК «Контур» на тарифе «Премиум» или 3 месяца работы в онлайн-сервисе «Контур. Бухгалтерия».

Участники акции также получают возможность приобрести по льготной цене пакет «Быстрый старт» для онлайн продвижения бизнеса в интернете от компании SOLOMOTO и скмдка 50% на ряд услуг компании: создание сайта, оформление сообщества в социальных сетях.

Полезными начинающим компаниям будут консультации профессиональных юристов Европейской Юридической Службы. Одну из самых насущных проблем из любой области права в рамках предложения «Лучшие условия для нового бизнеса» можно будет решить бесплатно.

Для участия в акции при активации ранее зарезервированного счета в отделении банка необходимо назвать код: «Мой новый бизнес». Акция продлится до 31 декабря 2016г.

«Первые шаги в бизнесе – самые сложные. Старт компании – это тот момент, когда нужно максимально сконцентрироваться на бизнес задачах и меньше времени и средств тратить на обслуживание бизнеса. Мы стремимся поддержать небольшие компании, помочь бизнесу сократить издержи на начальном этапе развития. Льготный период сотрудничества с банком позволит новому бизнесу влиться в рабочий режим без лишнего стресса и с минимальными расходами. А предложения партнеров в рамках данного специального предложения позволят апробировать инструменты для эффективной работы бизнеса», - отмечает директор по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иван Паткин.

Подробности акции и информацию о других выгодных предложениях для начинающих компаний можно найти по ссылке http://www.psbank.ru/Business/Offers/NewBusiness?from=main_business_slide3