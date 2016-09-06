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ВТБ подписал соглашение с Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона на ВЭФ-2016

В рамках Восточного экономического форума банк ВТБ подписал соглашение о сотрудничествe с АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона». Свои подписи под документом поставили заместитель президента-председателя правления ВТБ Михаил Осеевский и заместитель генерального директора Руслан Саркисов.

Соглашение предусматривает сотрудничество банка и фонда при реализации экономически и социально значимых инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока и Байкальского региона. В частности, стороны планируют осуществлять совместную работу по таким инвестиционным проектам, как строительство логистического хаба «Почты России» в Хабаровском крае, строительство второй и третьей очередей завода по глубокой переработке сои МЭЗ «Амурский» в ТОР «Белогорск» и развитие туристической зоны «Золотая Миля» в Амурской области.

Кроме того, стороны также намерены объединить усилия для повышения доступности кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и действующих на территории Дальневосточного федерального округа, в том числе через участие банка в программе фонда «Доступный кредит для МСП».

ДЛЯ СПРАВКИ:

Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона создан по инициативе Президента РФ и Председателя Правительства РФ. Фонд является государственным финансовым институтом развития, обеспечивающим гибкий подход к структурированию и финансированию проектов. Осуществляет инвестиции в создание новых предприятий и объектов инфраструктуры, которые обладают значимым социально-экономическим эффектом для развития экономики региона.