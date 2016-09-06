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ВТБ финансирует экспортеров в сегменте малого и среднего бизнеса по ставке менее 10% годовых

В рамках Восточного экономического форума банк ВТБ, АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Со стороны банка документ был подписанпрезидентом-председателем правления ВТБ Андреем Костиным, со стороны Корпорации МСП — генеральным директором Александром Браверманом, со стороны РЭЦ — генеральным директором Петром Фрадковым.

Теперь компании малого и среднего бизнеса имеют возможность получить финансирование банка ВТБ по сниженной фиксированной ставке менее 10% годовых.

Данная ставка предоставляется экспортерам, соответствующим условиям Программы стимулирования кредитования субъектов МСП («Программа 6,5»). Программа реализуется с декабря 2015 года Корпорацией МСП совместно с Банком России с целью стимулирования развития малого и среднего предпринимательства в России.

ВТБ первым среди российских банков начал финансировать субъекты МСП по «Программе 6,5» и на данный момент является лидером по количеству выданных кредитов. С начала существования программы банк заключил около 180 кредитных соглашений на общую сумму более 28 млрд рублей в 52 регионах России.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) осуществляет свою деятельность в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства в целях координации оказания субъектам малого и среднего предпринимательства поддержки, предусмотренной Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» после изменения наименования акционерного общества «Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных гарантий».



АО «Российский экспортный центр» создан в структуре Внешэкономбанка в качестве специализированной организации, представляющей «единое окно» для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами. Центр создан в форме 100% дочернего общества Внешэкономбанка, государственная регистрация юридического лица состоялась 21 апреля 2015 года.