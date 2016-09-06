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Эльвира Набиуллина вошла в топ-8 лучших руководителей центробанков мира

Председатель ЦБР Эльвира Набиуллина вошла в ТОП-8 лучших руководителей центробанков мира по версии делового журнала Global Finance. Она обогнала американскую коллегу, руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен.

Госпожа Набиуллина получила рейтинг «А» по итогам деятельности за 2016 г., тогда как в 2015 г. ей был присвоен рейтинг «В». Высший рейтинг был также присвоен в этом году главам центробанков Израиля, Ливана, Парагвая, Перу, Филиппин, Тайваня и Великобритании. Руководители регуляторов Иордании, Мексики, Марокко и США были оценены на уровне «А-». Самая высокая оценка работы – «А», а самая низкая – «F». В самую худшую категорию попал только руководитель Центробанка Венесуэлы Нельсон Мерентес.

С нашей точки зрения, оценка работы Банка России абсолютно справедлива. Российский мегарегулятор за последние два года столкнулся с несколькими очень серьезными угрозами, прежде всего, это вызванный санкциями отток капитала и резкое падение цен на нефть.

К этому стоит добавить тот факт, что ряд российских компаний были вынуждены осуществить масштабные выплаты по внешним долгам и из-за санкций лишены возможности их рефинансировать. Пессимисты также предрекали падение экономики России минимум на 10% и масштабный кризис ликвидности банковской системы, сопоставимый со знаменитым кризисом МБК августа 1995 или последствиями дефолта 1998 года.

Однако ничего из пессимистичных прогнозов не сбылось. Ни одна крупная российская компания или банк не объявила дефолт по внешним обязательствам. Девальвация рубля серьезно поддержала экспортеров. При этом постоянная зачистка финансовой системы от слабых, а иногда и связанных с криминалом кредитных организаций привела к концентрации капитала и активов в наиболее крупных банках, что серьезно повысило устойчивость финансовой системы. Главная дочка ЦБР – Сбербанк России – имеет все шансы стать в ближайшие два года самой дорогой компанией России.

Принципиальным и единственно правильным решением ЦБР в кризис было довериться невидимой руке рынка. Не вводить административные меры, ограничивающие экономическую свободу, и не тратить впустую международные резервы. Против рынка не может играть ни один центробанк в мире. В результате рыночная система быстро адаптировалась к внешним шокам, нащупала равновесие, возможно уже в текущем квартале экономика России вернется к росту. Изменится также качество российского ВВП, прежде всего, за счет импортозамещения и роста несырьевой составляющей.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари