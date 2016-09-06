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Снежный барс, амурский тигр, дальневосточный леопард. ВТБ вложит 5 млн долларов на сохранение крупных кошачьих в России

6 сентября 2016

Банк ВТБ участвует в международном проекте по сохранению популяций крупных кошачьих в регионах России. Общая стоимость проекта составляет порядка 60 млн долларов США.

Вклад ВТБ составляет 5 млн долларов США, первый транш в размере 1 млн долларов США уже переведен фонду. Проект, реализуемый под управлением Всемирного фонда дикой природы, рассчитан на период до 2020 года. Он распространяется на снежного барса, амурского тигра и самый редкий в мире вид дикой кошки — дальневосточного леопарда, который еще недавно находился на грани вымирания. Проект также направлен на восстановление популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе.

Средства банка будут использованы на создание новых и поддержку существующих особо охраняемых природных территорий, совершенствование нормативно правовой и материальной базы сохранения крупных кошачьих, борьбу с браконьерством, разрешение конфликтных ситуаций с хищниками и повышение уровня жизни людей в ареале обитания этих животных.

Помимо финансирования ВТБ осуществляет комплексное банковское обслуживание проекта, а также участвует в разработке и внедрении инновационных финансовых механизмов стимулирования участия граждан и компаний в поддержке исчезающих животных, которые впоследствии можно было бы распространять на другие аналогичные природоохранные программы.

Проект с Всемирным фондом дикой природы не единственная инвестиция ВТБ в сохранение крупных кошачьих. В 2014–2016 годах банк оказал помощь самому северному в мире тигру — амурскому, выделив АНО «Амурский тигр» 40 млн рублей на поддержание этой популяции животного, находящейся под угрозой исчезновения. В результате удалось, в том числе, заметно укрепить материально-техническую базу Охотнадзора Приморского края, на сотрудников которого приходится основной объем работы по повышению численности тигров.

Первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Василий Титов отметил: «Полагаем, что сотрудничество ВТБ с Всемирным фондом дикой природы по спасению крупных кошачьих внесет весомый вклад в сохранение регионального и глобального биоразнообразия, а также послужат хорошим стимулом для других крупных отечественных корпораций к более активному вовлечению в охрану уникальной природы нашей страны».


/ СИА /




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