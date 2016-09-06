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Сбербанк и Visa запустили акцию для корпоративных клиентов Сбербанка

Сбербанк запустил совместную акцию с международной платёжной системой Visa для пользователей корпоративных карт Visa Business.

Чтобы принять участие в ней участие, в период до 30 октября 2016 г. корпоративному клиенту – держателю корпоративной карты Visa Business Сбербанка – нужно совершить в один календарный месяц не менее 7 транзакций по карте Visa Business Cбербанка, открытой к расчетному счету.

Отдельно учитываются транзакции за сентябрь 2016 — с 1 по 30 и за октябрь 2016 — с 1 по 31. В счёт акции идут транзакции по оплате товаров, работ и услуг в любых торгово-сервисных предприятиях, а также в интернет-магазинах в России. Сумма каждой транзакции должна составлять не менее 5 тыс. рублей.

80 победителей (определенных по заданной формуле) получат в качестве приза по 50 тыс. рублей каждый. Они будут зачислены на расчётный счёт клиента, указанный при оформлении корпоративной карты Сбербанка.

«Мы приурочили акцию к 175-летию Сбербанка, поэтому главные цифры акции —1, 7 и 5, — отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. — Сейчас у нас уже более 230 тысяч держателей корпоративных карт и каждую неделю к ним добавляется еще по семь тысяч потенциальных участников акции».

Сбербанку исполнится 175 лет 12 ноября 2016 года.

Подробнее об акции — на сайте Сбербанка

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.