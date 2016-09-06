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«От Малого к Великому». Альфа-Банк запускает совместный проект с РБК для предпринимателей

Альфа-Банка совместно с РБК запускают проект для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. В рамках проекта создана интернет-площадка http://alfabank.rbc.ru/ с актуальной и полезной информацией для владельцев малого бизнеса.

На сайте представлены успешные кейсы клиентов Альфа-Банка из различных отраслей, интервью с экспертами, практические советы по оптимизации бизнеса. Также посетителям сайта представлена возможность ознакомиться с аналитическими исследованиями рынка, которые будут доступны каждому совершенно бесплатно.

Комментирует руководитель блока массового бизнеса Альфа-Банка Денис Осин:

«Главная задача, которая стоит перед нами — помощь нашим клиентам в развитии их бизнеса. Совместный проект с РБК одна из наших многочисленных инициатив, направленных на создание максимально комфортной среды для развития малого бизнеса.

Считаю, что опыт и знания, которыми готовы делиться и наши клиенты, и наши эксперты, будут полезны предпринимателям, ведь спрос на информацию о реальных инструментах развития есть всегда».

Комментирует руководитель спецпроектов РБК Полина Абдуллина:

«Мы уверены, что спецпроект с Альфа-Банком будет востребован нашей аудиторией. Альфа-банк — один из крупнейших банков России, обладающий экспертизой в сфере финансов и предпринимательства, а РБК — самое релевантное для бизнес-аудитории медиа. Опыт Альфа-Банка и его клиентов, развернуто представленный в рамках спецпроекта — ценная информация не только для предпринимателей, но и для всех наших читателей, которые хотят знать, как устроены сегменты бизнеса»

Предприниматели — клиенты Альфа-Банка принимали непосредственное участие в подготовке проекта.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 13,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

РБК — ведущий медиахолдинг России, лидер среди новостных и бизнес-медиа, а также в сегменте регистрации доменов и хостинга. История компании насчитывает более 20 лет. РБК представлен на нескольких платформах — в интернете, на ТВ и в прессе; развивает медиасервисы для бизнеса, а также услуги хостинга и регистрации доменов (компании группы RU-CENTER Group).