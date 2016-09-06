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«АктивКапитал Банк» вручил подарки первоклассникам

Коллектив «АктивКапитал Банка» поздравил с началом учебного года первоклассников школы-интерната № 117 г.о. Самара, специализирующейся на обучении слабослышащих детей.

В свободное от уроков время учащиеся активно занимаются творчеством и спортом. Среди выпускников есть заслуженные мастера спорта, члены Сурдолимпийской сборной России, призеры престижных соревнований по различным видам спорта. В частности, у учащихся школы-интерната есть возможность заниматься в детском футбольном клубе «Крылья Мечты», которому «АктивКапитал Банк» оказывает финансовую поддержку.