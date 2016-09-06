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АТБ объявил об изменениях в обслуживании на финансовых рынках

Вводится в действие новая редакция Регламента оказания услуг на финансовых рынках (редакция 2.0) в связи с введением новых брокерских услуг и сервисов.

Уважаемые клиенты, информируем Вас об утверждении второй редакции Регламента оказания услуг на финансовых рынках, которая утверждена Приказом № 2016090201-П от 02.09.2016 г.

Новая редакция Регламента оказания услуг на финансовых рынках вводится в действие с 20 сентября 2016 года.

Более подробно ознакомиться с новой редакцией Регламента оказания услуг на финансовых рынках и тарифами можно по ссылкам:

Регламента оказания услуг на финансовых рынках (Редакция 2.0)

Тарифы по обслуживанию на финансовых рынках (Приложение №1 к Регламенту)