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В Иркутске конкурсный управляющий ООО «Иркутскнефтегазстрой» оштрафован за умышленное невыполнение требований прокурора

Прокуратурой Октябрьского района г. Иркутска проведена проверка исполнения трудового законодательства, в ходе которой выяснилось, что ООО «Иркутскнефтегазстрой» по решению Арбитражного суда Иркутской области от 2.12.2015 признано банкротом, и у предприятия образовался большой долг по зарплате перед работниками.

Конкурсный управляющий «Иркутскнефтегазстрой» был вызван в прокуратуру района для дачи объяснений. Ввиду того, что требования прокурора он не исполнил, в июле этого года в отношении него вынесено постановление по делу об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ.

Приказом мирового судьи 2 судебного участка Октябрьского округа г. Иркутска 25 августа 2016 года конкурсный управляющий ООО «Иркутскнефтегазстрой» оштрафован на 2 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Октябрьского района г. Иркутска