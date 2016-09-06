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Один из водителей, наехавших на женщину в Братске, добровольно явился в полицию

В городе Братске полиция устанавливает очевидцев дорожной аварии со смертельным исходом. Человека, который предположительно совершил наезд на пешехода, правоохранители призывают добровольно явиться в органы внутренних дел для установления всех обстоятельств инцидента.

Вчера один из водителей, 28-летний братчанин, добровольно явился в отдел полиции. В отношении него составлен административный протокол по статье 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). Автомобиль «Киа-Рио» помещен на арестплощадку.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области сообщает, что в настоящее время принимаются меры к установлению личности водителя, а также марки автомобиля.

Напомним, 5 сентября в 5 часов 27 минут на проспекте Ленина напротив дома № 27 произошло ДТП. Неизвестный водитель, на иномарке, предположительно красного цвета, двигаясь со стороны улицы Советской в сторону Южной, сбил женщину. Двигавшийся за ним автомобиль совершил повторный наезд на пострадавшую. От полученных травм она скончалась. Предполагаемые виновники с места дорожно-транспортного происшествия скрылись.

Всех, кто оказался очевидцем или свидетелем этого происшествия, а также лиц, владеющих информацией, которая поможет установить объективную картину дорожного происшествия, просят позвонить по телефонам: 8 (3953) 41-48-90, 89834100543 или 8 (3953) 44-22-49.