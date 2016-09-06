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Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом 37-го маршрута в Иркутске. Накануне одна из пострадавших скончалась от полученных травм

Следственными органами Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту автомобильной аварии произошедшей 1 сентября в г. Иркутске в районе Иркутного моста.

Около 16.00. водитель «ПАЗ», следовавший по 37 маршруту допустил столкновение наезд на опору рекламной конструкции.

В результате аварии в медучреждения города обратилось 27 человек, 15 гражданам потребовалась госпитализация. Накануне одна из пострадавших, 59-летняя иркутянка скончалась от полученных травм.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время продолжается работа по установлению всех причин и обстоятельств произошедшего. В рамках расследования установлено и допрошено свыше 30 свидетелей, назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Очевидцев происшествия, в том числе собственников транспортных средств, чьи видеорегистраторы могли запечатлеть момент аварии, сотрудники полиции призывают обратиться по телефонам в Иркутске: 21-25-76, 21-25-70.