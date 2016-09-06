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Денис Мацуев прибыл в Братск6 сентября 2016
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8 августа 2016
В эти минуты музыкант дает единственный концерт в ТКЦ Братск-АРТ. Вместе с именитым мэтром классической музыки выступают участники государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», сообщает пресс-служба администрации города Братска.
В аэропорту Братска делегацию встретил мэр Сергей Серебренников и председатель Думы Лариса Павлова. Денис Мацуев прибыл в Братск в рамках проведения музыкального фестиваля «Звезды на Байкале».
Материалы сюжета "Звезды на Байкале - 2016":