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Денис Мацуев прибыл в Братск

В эти минуты музыкант дает единственный концерт в ТКЦ Братск-АРТ. Вместе с именитым мэтром классической музыки выступают участники государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», сообщает пресс-служба администрации города Братска.

В аэропорту Братска делегацию встретил мэр Сергей Серебренников и председатель Думы Лариса Павлова. Денис Мацуев прибыл в Братск в рамках проведения музыкального фестиваля «Звезды на Байкале».