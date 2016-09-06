Новости

В Пивоварихе на мемориале жертв политических репрессий уточняют границы захоронений

На мемориале жертв политических репрессий в поселке Пивовариха Иркутского района начались ремонтные работы, кроме того, проводится геофизическое исследование, которое позволит более точно определить границы захоронений. Об этом сообщил руководитель Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Евгений Корниенко.

«Место захоронения жертв массовых политических репрессий 1937-1940 годов» является объектом культурного наследия регионального значения. Областному государственному автономному учреждению «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области» на праве постоянного (бессрочного) пользования передан земельный участок площадью 1,5 гектара, входящий в границы данной территории.

Специалистами ОГАУ «ЦСН» проведено обследование земельного участка, сформирован перечень и объем первоочередных работ по благоустройству его территории к Дню памяти жертв политических репрессий, который состоится 30 октября. Также проведены архитектурно-обмерные работы как подготовительный этап к проектным работам над архитектурной составляющей будущего Мемориального комплекса. Для выполнения проектных работ подготовлена топографическая основа на земельный участок.

Сейчас «ЦСН» приступил к работам по проведению текущего ремонта дорожно-тропиночной сети, рвов-накопителей, малых архитектурных форм, находящихся на переданном учреждению земельном участке. Ведется замена покрытия на дорожках, дендрологическая обработка аллеи, санитарная очистка лесополосы в границах земельного участка, будет отремонтирован въездной знак, установлена временная конструкция для размещения памятных табличек.

Кроме того, в рамках работ по благоустройству проведены работы по подсыпке проезда от автодороги Новолисиха - Пивовариха к Мемориалу протяженностью 1,5 км, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- Также сейчас подрядная организация приступила к геофизическим исследованиям территории вокруг мемориала – это более 170 гектаров. Задача – установить с наибольшей точностью потенциальные места захоронений, - пояснил Евгений Корниенко.

По поручению Губернатора Иркутской области Сергея Левченко все эти работы должны быть завершены в теплый период текущего года.