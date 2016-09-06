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Сергей Левченко намерен в рамках рабочей поездки в Усть-Илимск встретиться с руководством филиала «Группы Илим»

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко находится в рабочей поездке в Усть-Илимске. В ней также принимают участие заместитель Председателя Правительства Приангарья Виктор Кондрашов, министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов, заместитель министра образования Евгений Торунов.

В плане рабочего визита встреча главы региона с руководством филиала ОАО «Группа Илим», ознакомление с работой средней общеобразовательной школы №8, отделения дома-интерната для престарелых и инвалидов, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.