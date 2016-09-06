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Индивидуальные жилые дома для сотрудников сельхозакадемии себестоимостью 22 тыс. руб./кв.м построили на 12 км Байкальского тракта

При поддержке АИЖК и ФАНО России в населенном пункте Новолисиха Иркутской области завершено строительство 28 индивидуальных жилых домов первой очереди проекта жилищно-строительного кооператива «Ника», организованного из числа сотрудников ФГБНУ «Иркутского научно-исследовательского института сельского хозяйства».

Общая площадь жилья 3 467 кв. м. Земельный участок, на котором построены дома, был предоставлен в безвозмездное пользование Фондом РЖС (с 1 сентября 2016 года полномочия Фонда переданы АИЖК).

ЖСК «Ника» является одним из первых кооперативов, созданных учреждениями Россельхозакадемии. Кроме того, Иркутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства в числе первых в Сибирском регионе приступил к реализации проекта ЖСК в рамках Федерального закона от 24.07.2008 N 161-ФЗ, в соответствии с которым АИЖК передает земельные участки в безвозмездное пользование жилищно-строительным кооперативам в целях строительства жилья.

В настоящее время идёт заселение домов, членами кооператива ведутся внутренние отделочные работы жилых помещений. При непосредственном участии АИЖК, Института и Администрации Ушаковского муниципального образования удалось обеспечить сотрудников вуза доступным жильем, стоимость квадратного метра которого ниже рыночной почти на 50% (рыночная стоимость подобного вида жилья в данном районе составляет 45 тыс. руб. за 1 кв. м, а себестоимость строительства – 22 тыс. руб./кв.м).

Земельный участок, занятый кооперативом, расположен на 12-ом километре Байкальского тракта (территория Ушаковского муниципального образования), с видом на Иркутское водохранилище, и считается одним из лучших мест для строительства индивидуальных жилых домов на территории Иркутского района.

Проект был реализован за 3 года с момента создания ЖСК до ввода объектов в эксплуатацию. Успех ЖСК «Ника» стал возможен в том числе благодаря АИЖК, руководству вуза и Администрации Ушаковского района. АИЖК оформил и передал земельный участок под строительство домов, а также оказал содействие в разработке проекта планировки земельного участка.

В связи с успешной реализацией первой очереди проекта жилищно-строительному кооперативу «Ника» предоставлен в безвозмездное пользование второй, дополнительный, земельный участок, на котором планируется разместить еще 17 объектов ИЖС для сотрудников Иркутского национального исследовательского технического университета и Минздрава РФ.