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Жители Забайкалья оформили в Сбербанке потребительских кредитов на сумму свыше 5 млрд рублей

Продолжает расти спрос на потребительские кредиты Сбербанка среди жителей Забайкальского края. С начала 2016 года забайкальцы оформили более 30 тысяч потребительских кредитов на общую сумму свыше 5 млрд рублей. Так, средняя сумма одного выданного кредита составила порядка 200 тысяч рублей.

Клиенты Сбербанка могут воспользоваться программами кредитования на любые цели, также банк предлагает нецелевые кредиты под залог недвижимости. Для оформления заявки на получение потребительского кредита заёмщику необходимо предоставить паспорт, справку о доходах и копию трудовой книжки. Для клиентов, получающих заработную плату на карту Сбербанка, список документов сокращен до минимума: при обращении в офис достаточно иметь паспорт.