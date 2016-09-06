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38% жителей Иркутской области пользуется удаленными сервисами Сбербанка

6 сентября 2016

38% жителей Приангарья пользуются онлайн-сервисами Сбербанка для оплаты услуг ЖКХ. Так, с начала 2016 года клиенты провели более 4,5 млн операций на общую сумму почти 6 млрд рублей. При этом в Иркутске доля пользователей на сегодняшний день составляет 68%.

 

«Оплачивать коммунальные услуги можно во всех удаленных каналах Сбербанка, в том числе через “Сбербанк Онлайн”, мобильное приложение на смартфоне, терминалы и банкоматы, – комментирует начальник отдела платежных сервисов Иркутского отделения Сбербанка Ирина Евдокимова. – Наиболее современным способом оплаты услуг ЖКХ сейчас является сервис “Автоплатеж”. Это очень удобно, ведь управляющая компания передает в Банк информацию о начислении, и сумма платежа списывается с банковской карты в назначенную дату, при этом клиент полностью контролирует процесс с помощью СМС-сообщений и имеет возможность принять решение о необходимости его проведения».

Услуга Автоплатеж ЖКХ доступна для подключения к 100% поставщиков услуг на территории Иркутской области, сотрудничающих с Банком.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

/ СИА /




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