38% жителей Иркутской области пользуется удаленными сервисами Сбербанка

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38% жителей Иркутской области пользуется удаленными сервисами Сбербанка6 сентября 2016
38% жителей Приангарья пользуются онлайн-сервисами Сбербанка для оплаты услуг ЖКХ. Так, с начала 2016 года клиенты провели более 4,5 млн операций на общую сумму почти 6 млрд рублей. При этом в Иркутске доля пользователей на сегодняшний день составляет 68%.
«Оплачивать коммунальные услуги можно во всех удаленных каналах Сбербанка, в том числе через “Сбербанк Онлайн”, мобильное приложение на смартфоне, терминалы и банкоматы, – комментирует начальник отдела платежных сервисов Иркутского отделения Сбербанка Ирина Евдокимова. – Наиболее современным способом оплаты услуг ЖКХ сейчас является сервис “Автоплатеж”. Это очень удобно, ведь управляющая компания передает в Банк информацию о начислении, и сумма платежа списывается с банковской карты в назначенную дату, при этом клиент полностью контролирует процесс с помощью СМС-сообщений и имеет возможность принять решение о необходимости его проведения».
Услуга Автоплатеж ЖКХ доступна для подключения к 100% поставщиков услуг на территории Иркутской области, сотрудничающих с Банком.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.