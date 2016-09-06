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38% жителей Иркутской области пользуется удаленными сервисами Сбербанка

38% жителей Приангарья пользуются онлайн-сервисами Сбербанка для оплаты услуг ЖКХ. Так, с начала 2016 года клиенты провели более 4,5 млн операций на общую сумму почти 6 млрд рублей. При этом в Иркутске доля пользователей на сегодняшний день составляет 68%.

«Оплачивать коммунальные услуги можно во всех удаленных каналах Сбербанка, в том числе через “Сбербанк Онлайн”, мобильное приложение на смартфоне, терминалы и банкоматы, – комментирует начальник отдела платежных сервисов Иркутского отделения Сбербанка Ирина Евдокимова. – Наиболее современным способом оплаты услуг ЖКХ сейчас является сервис “Автоплатеж”. Это очень удобно, ведь управляющая компания передает в Банк информацию о начислении, и сумма платежа списывается с банковской карты в назначенную дату, при этом клиент полностью контролирует процесс с помощью СМС-сообщений и имеет возможность принять решение о необходимости его проведения».

Услуга Автоплатеж ЖКХ доступна для подключения к 100% поставщиков услуг на территории Иркутской области, сотрудничающих с Банком.