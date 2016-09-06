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Рубль будет падать, но несильно

Вчера в ходе торговой сессии на валютной секции Московской биржи официальный курс доллара снизился на 1,1040 рубля и составил 64,7644 рубля за доллар.

Столь сильное снижение курса доллара стало следствием сделанного в пятницу заявления президента России о том, что возможно поддержать инициативу ОПЕК по заморозке объемов добычи нефти. Еще в пятницу это сказалось на стоимости нефти, но в понедельник рынок продолжил отыгрывать это заявление и нефть подорожала на 1,5%, до 47,40 доллара за баррель марки Brent. Стоит обратить внимание и на макроэкономические данные. Так, вчера вышли данные по инфляции, темпы роста которой замедлились с 7,2% до 6,9%, что ниже целевого уровня Банка России и служит хорошим сигналом к дальнейшему снижению ключевой ставки. Также индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 55,0 до 53,5, а в производственном секторе он вырос с 49,5 до 50,8.

В целом, ситуация благоволит дальнейшему снижению ставки уже в сентябре, что локально будет негативно влиять на рубль. Сегодня пара доллар/рубль будет стабилизироваться в районе 65 рублей за доллар.

Александр Давыдов, аналитик ГК ИнстаФорекс