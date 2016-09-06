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Вероятность снижения ключевой ставки Банком России в сентябре не превышает 30%

Сезонные факторы в сфере инфляции который год работают безукоризненно. В августе текущего года индекс потребительских цен в России оказался нулевым в месячном сопоставлении. С начала года инфляция выросла на 3,9%, в годовом сопоставлении к концу августа показатель прибавил 6,9% против 7,2% в июле.

Основной вклад в сокращение инфляционного давления внесла группа продовольственных товаров — цены здесь отступили в августе на 0,6% за счет снижения стоимости сезонной плодоовощной продукции. Цены на услуги выросли на 0,3%, стоимость группы непродовольственных товаров прибавила 0,4%. Базовая инфляция за август составила 0,4%.

Показатель инфляции в августе — прекрасный. Однако вряд ли в сентябре история повторится. Россияне вернулись от отпусков и с каникул, траты населения выросли, цены, вероятно, несколько увеличились. Еще месяц на прилавках будет сезонное предложение овощей и фруктов, но переоценивать влияние этого краткосрочного фактора на глобальные тренды все-таки не стоит. Индекс потребительских цен в сентябре может составить 6,8-7,0% г/г, далее будет поступательно расти.

Ввиду позитивной статистики по инфляции за август встает вопрос о реакции ЦБ РФ относительно величины ключевой ставки. Сейчас показатель составляет 10,5% годовых, и, действительно, возрастает вероятность понижения индикатора на заседании 16 сентября, если регулятор увидит тенденцию в инфляции.

Возможность снижения ставки не превышает 30% на текущий момент. Вероятнее исполнение следующего сценария: ЦБ РФ на сентябрьском заседании оставит параметры денежно-кредитной политики на известных уровнях, учтет будущие шаги Федрезерва (заседание 20-21 сентября) и к октябрьскому заседанию будет иметь на руках больше фактов для принятия компетентного решения.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари