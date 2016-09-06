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Илья Сумароков: Итоги сельскохозяйственной переписи помогут правильно оценить состояние дел в аграрном секторе и определить векторы развития

Итоги сельскохозяйственной переписи помогут правильно оценить состояние дел в аграрном секторе и определить векторы развития. Об этом сегодня на пресс-конференции посвященной предварительным итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в Иркутской области сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

– Главная задача итогов переписи - оценить текущее состояние АПК в целом, принимая в расчет крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства. Взвесить, что изменилось с точки зрения развития сельского хозяйства. Сейчас это особенно актуально, когда в сельском хозяйстве происходят существенные структурные изменения, связанные с изменением механизмов и направлений господдержки сельскохозяйственных производителей, развитием малого предпринимательства, изменением финансово-экономических условий, потенциала трудовых ресурсов, социально-демографическими процессами на селе, – подчеркнул Илья Сумароков.

Напомним, вторая в истории современной России Всероссийская сельскохозяйственная перепись прошла в Иркутской области, как и по всей стране с 1 июля по 15 августа. Для выполнения работ Иркутскстатом было привлечено на договорной основе 793 человека, в том числе 96 инструкторов и 571 переписчиков.

Участниками Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в Иркутской области стали 193 сельскохозяйственные организации, 2416 крестьянских (фермерских) хозяйств, 67 индивидуальных предпринимателей, 184,7 тысяч личных подсобных хозяйств в сельских поселениях и 54,8 - в городских округах и поселениях, 1182 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. Всего переписано 265,7 тыс. объектов.

Как сообщила руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области Ирина Иванова, по предварительным данным переписи, общая площадь земли в хозяйствах всех категориях в Приангарьесоставила 1397,2 тыс. га. Почти половина (46%) находится во владении или пользовании сельскохозяйственных организаций, чуть более трети (34%) – крестьянских (фермерских) хозяйств, около 18% личных подсобных хозяйств граждан и 2% - некоммерческих объединений.

Между тем Илья Сумароков отметил, что для работы министерство использует данные управления Росреестра по Иркутской области. По информации в последние годы в регионе увеличилось количество крестьянских (фермерских) хозяйств и посевной площади. Если в 2006 году, когда проводилась первая сельскохозяйственная перепись, КФХ было 3331ед., то в 2015 году уже 3526 хозяйств, возросла посевная площадь со108,7 тыс. га до 250,4 тыс. га. Причем количество соглашений, заключенных между КФХ и министерством сельского хозяйства Иркутской области выросло с 352 в 2010 году до 1037 в 2015 году, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

– Полученные в результате проведения переписи данные с учетом новых экономических реалий, будут способствовать реализации государственного курса на усиление продовольственной безопасности, оказать достойную поддержку селу в контексте импортозамещения, сделать сельское хозяйство конкурентоспособным, продовольственную безопасность – надежно обеспеченной, – сообщил министр.