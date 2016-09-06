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Фонд содействия реформированию ЖКХ проверил выполнение программы по расселению аварийного жилья в Иркутской области

Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию ЖКХ провел выездную проверку выполнения программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Иркутской области. Специалисты Фонда проверили, как выполняются мероприятия по выполнению программы в городах Иркутск и Братск.

По состоянию на 1 сентября 2016 года в Братске заключено контрактов для расселения 42,4 тыс. кв. м, или 32 % от необходимого объема последних двух этапов, в том числе 2,4 тыс. кв. м на вторичном рынке. Планируется свыше 17 тыс. кв. м переселить во вторичное жилье и в другие муниципальные образования области.

- После многочисленных совещаний, проведенных за последние месяцы в Правительстве Иркутской области, минстрое региона, селекторов с Фондом, реализацию мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда в городе Братске совместными усилиями всех уровней власти удалось сдвинуть в положительном направлении, - прокомментировала министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

Министр сообщила, что Правительством Иркутской области в программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда включены все возможные механизмы: приобретение жилья на вторичном рынке, переселение в другие муниципальные образования области, выплата выкупной стоимости за изымаемое жилье, строительство и долевое участие в строительстве нового жилья. Для муниципального образования город Братск финансирование этапа 2016-2017 годов программы при плановом финансировании из всех источников в 3,2 млрд. рублей, за счет средств муниципалитета снижено с 109 млн. рублей до 82,7 млн. рублей.

В сентябре-октябре этого года в городе Братск планируется организовать ярмарку жилья застройщиками из других городов области. Муниципальным образованием ведется работа по объявлению конкурсных процедур на право заключения муниципальных контрактов.

В городе Иркутске все квартиры приобретены, завершаются мероприятия по переселению граждан. За 2013-2016 годы по программе с участием средств Фонда в городе Иркутске расселено почти 40 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда, в котором проживало 2,9 тыс. человек. Стоимость программы составила 1 млрд. 992 млн. рублей, в том числе средства Фонда составили 615 млн. рублей.

Как отметили специалисты Фонда, в Братске мероприятия по программе переселения из аварийного жилищного фонда идут с отставанием от графиков, однако посещение строительных площадок позволило убедиться в том, что по заключенным контрактам темпы строительства увеличились. Выводы Фонда по выездной проверке будут предоставлены в установленные сроки. Муниципальному образованию предложено рассмотреть возможность организовать работу с населением в ежедневном режиме, в том числе и в выходные дни, с увеличением специалистов по данному направлению, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.