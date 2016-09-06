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Администрация Иркутска объявила конкурс по предоставлению субсидий малому и среднему бизнесу

Субсидии могут быть представлены на разные цели: на создание собственного бизнеса; на начальном этапе ведения бизнеса; для возмещения затрат по уплате арендных платежей; для возмещения затрат по выплате авансовых платежей по договорам лизинга.

Приоритетными для развития города Иркутска являются следующие виды деятельности: обрабатывающие производства; выпуск готовой продукции; деятельность, связанная с использованием информационных технологий.

Документы принимаются с 12 по 30 сентября 2016 года по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11.

Подробную информацию о документах, необходимых для участия в конкурсе, можно узнать:

на официальном сайте администрации города Иркутска www.admirk.ru/Имущество и бизнес/Малый и средний бизнес/Субсидии;

- по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 37, 3 этаж, каб.14 и 15;

- по телефонам: 52-02-87, 52-01-18.