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Альфа-бизнес: На старт! Недельный форум для предпринимателей начался 6 сентября в Иркутске

6 сентября в Иркутске стартовал недельный деловой форум «Alfa Business Week», на который были приглашены клиенты банка: руководители компаний, предприниматели, а также частные клиенты.

Антон Никифоров.

Фото Е.Бутиной

«Alfa Business Week» - это новый формат общения с экспертами Альфа-Банка, бизнес-тренерами и приглашенными аналитиками.

Первыми темами форума стали налоги. Как минимизировать риски возникновения налоговых споров и защитить интересы своего бизнеса, рассказал предпринимателям приглашенный спикер первого дня Антон Никифоров, партнер ООО «Пепеляев Групп», специализирующийся в области налогового права уже более 10 лет.

«Alfa Business Week» продлится до 9 сентября включительно и будет состоять из различных мастер-классов и бизнес-семинаров, которые позволят предпринимателям получить новые знания о бизнес-руководстве и значительно улучшить свои навыки.

Альфа-Банк традиционно заботится о благополучии бизнеса своих клиентов: кроме стандартных банковских услуг по привлечению и кредитованию, он выступает в роли партнера, предлагая возможность учиться у ведущих экспертов по налоговому праву, маркетингу и другим направлениям.