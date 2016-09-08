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Ставки падают, но вкладчики все еще в банках

Доходность банковских депозитов продолжает снижаться. Максимальная ставка по вкладам 10 российских банков, привлекших больше всего депозитов физлиц, снизилась с 10% годовых в январе 2016 года до 8,72% в августе. Наблюдают ли банки отток вкладчиков? И какой динамики по доходности депозитов ждут в дальнейшем?

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Кто больше, кто меньше

В августе половина крупных розничных банков России в очередной раз снизила доходность депозитов. Некоторые банки, однако, не стали значительно корректировать ставки.

«Большого снижения процентных ставок по вкладам в августе не наблюдалось, – рассказали в ОО ‘Иркутский’ Сибирского филиала ПАО ‘Промсвязьбанк’. – Произошли небольшие корректировки по процентным ставкам вкладов, размещаемых в евро, что не вызвало большого резонанса среди наших вкладчиков, так как вклады в евро пользуются достаточно небольшим спросом среди наших клиентов. По рублевым вкладам наоборот произошли достаточно интересные изменения: по некоторым вкладам ставки увеличились в среднем на 0,5 п.п.».

Большая же часть игроков банковского рынка движется в прямо противоположном направлении, снижая доходность и валютных, и рублевых вкладов.

«С начала сентября Связь-Банк снизил процентные ставки по вкладам и запустил новый сезонный вклад с выгодными процентными ставками, – рассказала SIA.RU Заместитель Директора Департамента развития розничного бизнеса Связь-Банка Наталья Наливкина.

– Снижение ставок по вкладам в рублях достигло 0,45 п.п., в иностранной валюте – 0,7 п.п. Новые ставки отвечают тенденциям на рынке».

О снижении ставок по вкладам рассказали и в Байкальском банке Сбербанка. «Ставки снижались в течение текущего года», – отметили в пресс-службе. Максимальная ставка по вкладу «Сохраняй» в рублях составляет сегодня 6,91%. Доходность онлайн-вкладов немного выше. Так, вклад «Сохраняй ОнЛ@йн» принесет до 7,28% годовых в рублях.

«Процентные ставки по вкладам, как известно, зависят от многих показателей, в том числе тенденций в макроэкономике, – подчеркнули в пресс-центре Байкальского банка Сбербанка.

– Снижение ставок по вкладам происходит в рамках общего изменения уровня процентных ставок по банковским инструментам вслед за снижением ключевой ставки Банка России и замедлением уровня инфляции».

Пресс-секретарь банка ВТБ24 по СФО Лариса Кузнецова считает, что ключевыми причинами снижения ставок являются снижение инфляции и избыток ликвидности, особенно валютной, у банков. «Есть и определенные ожидания по дальнейшему снижению ключевой ставки», – добавила она.

Ставки будут падать, но вкладчики не убегут

По словам участников банковского рынка, вкладчиков низкая доходность не пугает.

«В связи со снижением ставок отток вкладчиков в Иркутской области не наблюдается, – отметили в пресс-службе Байкальского банка Сбербанка. – Прирост средств клиентов-физлиц в Иркутской области с начала года составил 10 млрд рублей, в том числе прирост 2,4 млрд рублей с начала 3-го квартала 2016 года».

«Наш прогноз до конца 2016 года – сохранение текущего интереса клиентов к сберегательным продуктам и, как следствие, рост операций клиентов», – солидарна с коллегами Лариса Кузнецова из ВТБ24.

Относительно дальнейшей динамики доходности вкладов мнения участников рынка разделились.

В Промсвязьбанке, например, считают, что значительного снижения процентных ставок по вкладам больше наблюдаться не будет. «Не за горами 4-й квартал, предновогодний период, который всегда характеризуется повышением деловой активности, появлением новых предложений на рынке, увеличением продаж и в целом повышением интереса клиентов к банковским услугам, в частности к депозитам», – пояснили в банке.

Лариса Кузнецова придерживается другой точки зрения: «Основные тенденции рынка свидетельствуют о том, что уровень ставок по депозитам частных клиентов будет двигаться в сторону снижения. Полагаем, что во второй половине 2016 года этот процесс усилится и продолжится в 2017-м.

В этом году, по нашим прогнозам, ставки по депозитам физлиц упадут в среднем на 1-1,5 п.п., в следующем – еще на 1-2 п.п. Ставки по кредитам будут вести себя аналогичным образом».