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В Иркутске задержали водителя 37 маршрута, совершившего ДТП в районе Иркутного моста

Следственные органы Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области задержали 39-летнего водителя автобуса, допустившего автомобильную аварию в районе Иркутного моста в г. Иркутске.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ. Он задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и до избрания меры пресечения помещен в изолятор временного содержания.

Следователи специализированного следственного отдела по расследованию ДТП намерены ходатайствовать о заключении под стражу обвиняемого.

Сбор доказательственной базы продолжается. Очевидцев происшествия, в том числе водителей транспортных средств, чьи видеорегистраторы могли запечатлеть момент аварии, сотрудники полиции призывают обратиться по телефонам в Иркутске: 21-25-76, 21-25-70.

1 сентября автобус «ПАЗ», следовавший по 37 маршруту в сторону Ленинского района, врезался в опору рекламной конструкции. В результате аварии в медучреждения города обратилось 27 человек, 15 граждан были госпитализированы. Накануне одна из пострадавших, 59-летняя иркутянка скончалась от полученных травм., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.