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"Снежинку" впишут в исторический облик Иркутска. Эскиз реконструкции здания бывшего кафе разработают до конца сентября

6 сентября 2016

Эскизный проект реконструкции фасада всего здания, в котором располагалось кафе «Снежинка», будет разработан до конца сентября текущего года. Такое решение принято на первом заседании рабочей группы по контролю за реконструкцией зданий в центре Иркутска. Оно состоялось под руководством главного архитектора города Сергея Александрова.

- Здания в центре города, независимо от того, являются они объектами культурного наследия или нет, должны соответствовать градостроительному ансамблю, органично вписываться в исторический облик Иркутска.

Предприниматели должны понимать и быть готовы к тому, что при аренде или покупке объекта капитального строительства в этой части города, необходимо учитывать архитектурные особенности , - подчеркнул главный архитектор.

Рабочая группа создана по поручению мэра города Дмитрия Бердникова, в ее состав вошли представители администрации Иркутска, депутатского корпуса, общественной палаты города, союза архитекторов Иркутской области.

На первое заседание приглашены жители дома на Литвинова, 2 и предприниматели, осуществляющие в нем свою деятельность. Поводом стала незаконная реконструкция бывшего кафе «Снежинка», которая началась в конце августа. Здание не является объектом культурного наследия, однако работы по улучшению фасада требуют обязательного согласования с управлением архитектуры города, которое не было получено.

Собственник кафе прекратил работы по реконструкции, а также согласился с мнением рабочей группы, что для проектирования работ привлек некомпетентную организацию. Часть фасада здания, в котором располагалось кафе «Снежинка», выходит на улицу Карла Маркса, которая является ансамблем - объектом культурного значения. Все здания здесь нуждаются в особой реконструкции, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

В ходе обсуждения принято решение привлечь к работе над эскизным проектом специализированную организацию, которая учтет исторические особенности здания и архитектурные требования. Кроме этого, новый проект станет комплексным видением всего строения по периметру со всеми нежилыми помещениями, расположенными на первом этаже.


/ СИА /




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