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Недельный форум для иркутских предпринимателей продолжается (фото и видео)

6 сентября в Иркутске стартовал недельный деловой форум «Alfa Business Week», на который были приглашены клиенты банка: руководители компаний, предприниматели, а также частные клиенты.Это новый формат общения с экспертами Альфа-Банка, бизнес-тренерами и приглашенными аналитиками.

Как говорит руководитель направления нефинансовых сервисов Альфа-Банка Дмитрий Грошев, для Альфа-Банка Иркутск – стратегически важный регион:

«Бизнес в Иркутске активно развивается и мы видим потребность иркутских предпринимателей в получении новых идей, обмене опытом. Поэтому в рамках делового форума мы приглашаем лучших экспертов рынка, а также делимся ценными знаниями, накопленными в банке».

Дмитрий Грошев , руководитель нефинансовых сервисов Альфа-Банка

День первый

В полдень 6 сентября конференц-зал гостиницы Courtyard Marriot был забит до отказа: в нем собралось около 140 предпринимателей, чтобы послушать интересные, а главное, полезные лекции по актуальным вопросам налоговой практики.

Приглашенный спикер Антон Никифоров, партнер Альфа-Банка, руководитель группы налоговой практики «Пепеляев Групп», который уже 10 лет специализируется в области налогового права, рассказал предпринимателям о важных аспектах в сфере налогообложения. Темами его семинара стали налоговые проверки, споры о необоснованной налоговой выгоде, актуальные вопросы исчисления и уплаты налогов и НДС.

Антон Никифоноров,руководитель группы налоговой практики «Пепеляев Групп»

«Это мероприятие тем более значимо, что оно позволяет поработать и поговорить с представителями малого бизнеса. Практику в области налогообложения, выработанную крупными фирмами, никто не хочет доносить до реального бизнеса. Поэтому я считаю, что сама по себе идея проекта Альфа-Банка очень хороша. Делиться информацией сейчас, в тяжелой экономической ситуации, очень полезно», – отметил Никифоров.

Поскольку А. Никифоров имеет большой опыт ведения судебных дел по спорам с налоговыми органами, его советы были полезными, интересными, и подкрепленными примерами из реальной арбитражной практики.

Посетители остались довольны мероприятием. Так, Евгения Бабкина, генеральный директор ООО «Арланда», отмечает, что специфика ее работы связана с бухгалтерским обслуживанием, поэтому тема налогов для неё очень интересна: «Информация емкая, ответы развернутые, а темы, которые озвучены – актуальны и реальны. Это не сухая теория, а действительно практика».

Программа «Alfa Business Week»

Вплоть до пятницы клиентов Альфа-Банка ждет ещё много интересного и полезного.

Так, 7 сентября пройдет семинар, состоящий из трех лекций от ведущих экспертов Альфа-Банка, Оксаны Солдаткиной, Александра Драча и Натальи Орловой. Слушатели смогут ознакомиться с новыми трендами в налоговом администрировании бизнеса, узнают, как можно увеличить продажи с помощью дистанционных каналов, о возможных рисках ведения предпринимательской деятельности, и много другого.

Также пройдет интерактивный мастер-класс «Людям о людях» от Марины Львовой, директора по организационному развитию HeadHunter. Она расскажет гостям об основных принципах определения и построения системы мотивации.

В четверг, 8 сентября, состоится бизнес-конференция Клуба Клиентов Альфа-Банка. Этот день будет самым насыщенным по количеству спикеров и тем:

Н.Орлова, главный экономист Альфа-Банка поведает о главных угрозах и вызовах для экономики России, Д.Грошев познакомит клиентов Альфа-Банка с новыми возможностями их бизнеса, А.Иванов научит эффективно привлекать клиентов через интернет, М. Смолянов расскажет, как привести в порядок финансовый учет и многое-многое другое.

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Заключительный день форума, 9 сентября, позволит участникам форума немного отдохнуть и отвлечься от бизнес-процессов. Так, в 11 часов в развлекательном комплексе «Нескучный сад» («Сенатор»)одновременно стартуют три мастер-класса, посвященных разным тематикам: кулинарии, оружию, стилю и моде. Ведущие эксперты в своих областях научат гостей готовить восхитительные блюда, расскажут всё об оружейной культуре, а также помогут каждому желающему создать неповторимый, стильный образ. Также посетителей ждет розыгрыш призов от Альфа-Банка.