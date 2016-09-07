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В Иркутской области стартуют «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях»

С 8 сентября 2016 года в Иркутской области начинается Всероссийская акция «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях». Инициатором проведения акции на региональном уровне традиционно выступает министерство финансов Иркутской области совместно с министерством образования Иркутской области. Старт акции приурочен к профессиональному празднику ­– «Дню финансиста», отмечаемому 8 сентября в соответствии с Указом Президента РФ от 19 августа 2011 года № 1101 уже в пятый раз.

Дни финансовой грамотности – это ежегодное событие, направленное на повышение осведомленности учащихся образовательных организаций о финансовых рынках, бюджетном секторе, а также об особенностях финансового поведения, личного финансового планирования и финансовой безопасности.

Занятия по темам финансовой грамотности пройдут в сентябре-октябре 2016 года в ряде организаций общего и среднего профессионального образования региона, а также в высших учебных заведениях, готовящих специалистов по экономическим специальностям: Байкальском государственном университете, Иркутском государственном университете, Иркутском национальном исследовательском техническом университете, Иркутском государственном университете путей сообщения. В качестве лекторов выступят авторитетные эксперты финансового сообщества – руководители и сотрудники банков, страховых компаний, представители государственных структур, а также преподаватели финансово-экономических дисциплин вузов и колледжей.

Огромная поддержка в проведении Дней финансовой грамотности в Иркутской области оказывается со стороны региональных представительств федеральных органов государственной власти и внебюджетных фондов: Отделения по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, Управления Федеральной налоговой службы России по Иркутской области, Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области, Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

Кроме того, активное участие в акции принимают представители бизнеса, в том числе ПАО Байкальский банк «Сбербанк России», территориального офиса «Иркутский» ПАО «РОСБАНК», ПАО АКБ «Связь-Банк», филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Иркутске.