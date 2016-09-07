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20 тысяч рублей штрафа получил житель иркутской области за сокрытие арестованного автомобиля

Согласно судебному приказу, житель Шелехова был обязан выплатить задолженность по кредиту в размере более 350 тыс. рублей взыскателю одного из городских коммерческих банков, однако делать это не торопился. В связи с этим судом принято решение взыскать с должника на заложенное имущество – автомобиль KIA ED, 2012 года выпуска, находящийся в его собственности.

Во исполнение требований решения суда судебным приставом Шелеховского районного отдела судебных приставов области произведен арест автотранспортного средства, собственника назначен ответственным хранителем.

Должник, зная о том, что арестованное имущество подлежит хранению и, не желая передавать его судебному приставу для последующей реализации в счет погашения задолженности, незаконно распорядился арестованным имуществом. Он перегнал иномарку в другое место, о котором отказался сообщить должностному лицу Управления.

Пресс-служба УФССП России по Иркутской области сообщает, что вследствие неправомерных действий, в отношении нарушителя дознавателем Шелеховского РОСП возбуждено уголовное дело по ст. 312 УК России и выписан штраф в размере 20 тыс. рублей.