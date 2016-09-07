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Связь-Банк приглашает на международный форум-выставку «Армия-2016» 7-11 сентября

Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) приглашает посетить уникальное событие – Международный военно-технический форум-выставку «Армия-2016» с 7 по 11 сентября 2016 года, где Банк представит свой тематический стенд совместно с ФГКУ «Росвоенипотека» и крупнейшими застройщиками Москвы и Краснодара.

Мероприятие пройдет на базе Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в г. Кубинка Московской области в новых современных павильонах конгрессно-выставочного центра парка «Патриот».

Экспозиция Форума размещается в залах и на открытых площадках общей площадью более 200 000 кв.м. Участники Форума представляют свою продукцию для профессиональной и массовой аудитории.

Связь-Банк представляет банковские продукты и услуги для военнослужащих в павильоне №4. Получить консультацию по любому виду услуг – кредитованию, инвестированию средств и другим услугам – может каждый посетитель выставки.

Программой Форума предусмотрены дни работы специалистов – 7-8 сентября, дни массового посещения – 9-10 сентября 2016 года. В рамках демонстрационной программы будет представлена специализированная техника на полигоне «Алабино» и аэродроме «Кубинка».

С подробной информацией можно ознакомиться ниже:

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