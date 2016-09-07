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Связь-Банк предложил клиентам новые способы погашения просроченной задолженности

Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) расширяет возможности для погашения просроченной задолженности клиентами с помощью новых способов быстрого и удобного внесения платежей по кредитам перед Банком.

Теперь это можно сделать через Систему Интернет-банкинга «Мегапэй», отделениях и банкоматах с функцией приема наличных без комиссий, в отделениях Почты России, через сеть терминалов Qiwi и «Элекснет», а также в сетях магазинов «Связной», «Эльдорадо», «М-Видео», «Мегафон-Ритейл».

Алгоритм погашения очень простой, в зависимости от того, где планируется вносить платеж: в отделениях – взять с собой паспорт; в Интернет-банке, терминалах, Qiwi и «Элекснет», в сетях магазинов «Связной», «Эльдорадо», «М-Видео», «Мегафон-Ритейл» – указать номер счета для погашения кредита, указанный в кредитном договоре; в почтовых отделениях – указать номер счета, указанный в кредитном договоре и заполнить реквизиты Связь-Банка, которые можно распечатать с сайта.

Более подробную информацию по срокам зачисления денежных средств и размеру или отсутствию комиссии можно получить по ссылке.