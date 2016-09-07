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ВТБ заключил соглашение о сотрудничестве с Объединенной приборостроительной корпорацией

В рамках деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2016» банк ВТБ и АО «Объединенная приборостроительная корпорация» подписали соглашение о сотрудничестве. Со стороны банка документ подписал заместитель президента-председателя правления банкаВалерий Лукьяненко, со стороны корпорации – генеральный директор Александр Якунин.

Соглашение призвано стать платформой для дальнейшего расширения сотрудничества между банком и корпорацией по широкому перечню направлений в банковской и финансовой сферах. В частности, в рамках соглашения предусмотрена возможность финансирования текущей деятельности и инвестиционных проектов корпорации, а также применение передовых инструментов транзакционного и инвестиционного бизнеса ВТБ для повышения эффективности деятельности компании.

Валерий Лукьяненко подчеркнул: «Разработки «ОПК» в области систем связи и управления, радиоэлектронной борьбы и робототехники позволяют укреплять обороноспособность страны за счет внедряемых технологий и инновационных решений. Поддержка банком предприятий корпорации – один из важнейших векторов развития бизнеса по линии предприятий двойного назначения».

«Предприятия холдинга связаны с ВТБ давними партнерскими отношениями. Благодаря сотрудничеству с банком реализован ряд серьезных проектов в сфере гособоронзаказа, – говорит Александр Якунин. – В частности, с привлечением финансовых средств банка велась работа над созданием автоматизированной системы управления (АСУ) для сил специальных операций «Андромеда-Д», АСУ воздушно-десантных войск «Полет-К», базового комплекса полевой системы связи «Редут-2УС». Также при поддержке ВТБ реализуются несколько значимых инвестиционных проектов на базе нашего концерна «Созвездие» в Воронеже».

ДЛЯ СПРАВКИ:

«Объединенная приборостроительная корпорация» («ОПК») – холдинговая компания в составе Госкорпорации Ростех. Объединяет более 60 предприятий и научных организаций радиоэлектронной отрасли с общей численностью работающих свыше 40 тысяч человек. Основная специализация – разработка и производство систем связи, управления и РЭБ для Вооруженных Сил России, а также робототехники, беспилотных летательных аппаратов, медицинского оборудования, телекоммуникационной и вычислительной техники. Продукция корпорации поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Африки, Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока. В 2015 году в рейтинге Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) корпорация заняла 24 место в топ-100 крупнейших производителей вооружений мира. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга – свыше 100 млрд рублей.