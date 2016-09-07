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ВТБ выступил генеральным спонсором форума «АРМИЯ-2016»

Банк ВТБ выступил генеральным спонсором Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2016», который в этом году проходит с 6 по 11 сентября в городе Кубинка в Конгрессно-выставочном центре Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». Активное участие банка в мероприятии обусловлено одними из лидирующих позиций ВТБ в сотрудничестве с предприятиями российской промышленности, ориентированными на выпуск продукции для нужд Минобороны России.

В работе форума примут участие более 800 российских и зарубежных компаний, делегации оборонных ведомств из 35 стран.

ВТБ сотрудничает с лидерами отрасли оборонно-промышленного комплекса России, среди которых: госкорпорация Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация, Вертолеты России, Объединенная двигателестроительная корпорация, Высокоточные комплексы, Объединенная приборостроительная корпорация и другие ведущие холдинги и компании.

В настоящее время портфель кредитов ВТБ предприятиям ОПК составляет более 620 миллиардов рублей. Средства выделяются как на финансирование текущей деятельности компаний, так и на выполнение работ по государственным и экспортным контрактам, модернизацию и техническое перевооружение, а также на освоение новых видов продукции.