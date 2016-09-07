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ВТБ заключил соглашение о сотрудничестве с Объединенной авиастроительной корпорацией

В рамках деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2016» банк ВТБ и ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» подписали соглашение о сотрудничестве. Со стороны банка соглашение подписал президент-председатель правления Андрей Костин, со стороны корпорации – президент Юрий Слюсарь.

Соглашение направлено на дальнейшее расширение сотрудничества между банком и корпорацией по различным направлениям.

Кредитование реального сектора экономики – основная задача банка ВТБ. В этой связи сотрудничество с авиационной промышленностью является важнейшим направлением работы банка. С предприятиями, входящими в холдинг ОАК, ВТБ взаимодействует многие годы.

ДЛЯ СПРАВКИ:

«Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК») – холдинговая компания, объединяющая около 30 авиастроительных предприятий России и являющаяся одним из крупнейших игроков на мировом рынке авиастроения. Компании, входящие в структуру Корпорации, обладают правами на такие всемирно известные бренды, как «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев» а также новые – SSJ, МС-21.