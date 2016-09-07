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Банк ВТБ и Министерство обороны подписали соглашение о взаимодействии в области военно-патриотического воспитания

В рамках проведения Международного военно-технического форума «Армия-2016» в подмосковной Кубинке банк ВТБ и Минобороны России подписали соглашение о взаимодействии в области военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Со стороны банка документ подписал президент-председатель правления Андрей Костин, со стороны Министерства — министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В соответствии с условиями соглашения стороны договорились о сотрудничестве по вопросам организации, проведения, всестороннего обеспечения военно-патриотических мероприятий и участия в реализации общественных инициатив, в том числе совместных проектов Минобороны России и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Данные инициативы направлены на совершенствование системы военно-патриотического воспитания граждан России.

Также банк рассмотрит возможность оказания финансовой поддержки движению «Юнармия» при проведении мероприятий военно-патриотической направленности.

На церемонии подписания стороны отметили, что подписанное соглашение позволит эффективно развивать дальнейшее многостороннее сотрудничество между ВТБ и Минобороны России, что, в конечном итоге, способствует укреплению обороноспособности страны.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России и поддержано Президентом РФ В.В. Путиным. Оно призвано объединить все организации, органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. ДОСААФ России даст возможность членам движения обучаться на базе своих объектов.

Целями движения является участие в реализации государственной молодежной политики Российской Федерации, всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков, повышение в обществе авторитета и престижа военной службы, сохранение и приумножение патриотических традиций.

Начальником Главного штаба Движения «Юнармия» избран олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков.