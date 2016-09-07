Новости

Банк ВТБ и Министерство обороны подписали соглашение о взаимодействии в области военно-патриотического воспитания

7 сентября 2016

В рамках проведения Международного военно-технического форума «Армия-2016» в подмосковной Кубинке банк ВТБ и Минобороны России подписали соглашение о взаимодействии в области военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Со стороны банка документ подписал президент-председатель правления Андрей Костин, со стороны Министерства — министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В соответствии с условиями соглашения стороны договорились о сотрудничестве по вопросам организации, проведения, всестороннего обеспечения военно-патриотических мероприятий и участия в реализации общественных инициатив, в том числе совместных проектов Минобороны России и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Данные инициативы направлены на совершенствование системы военно-патриотического воспитания граждан России.

Также банк рассмотрит возможность оказания финансовой поддержки движению «Юнармия» при проведении мероприятий военно-патриотической направленности.

На церемонии подписания стороны отметили, что подписанное соглашение позволит эффективно развивать дальнейшее многостороннее сотрудничество между ВТБ и Минобороны России, что, в конечном итоге, способствует укреплению обороноспособности страны.

 

ДЛЯ СПРАВКИ:

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России и поддержано Президентом РФ В.В. Путиным. Оно призвано объединить все организации, органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. ДОСААФ России даст возможность членам движения обучаться на базе своих объектов.

Целями движения является участие в реализации государственной молодежной политики Российской Федерации, всестороннее развитие и совершенствование личности детей и подростков, повышение в обществе авторитета и престижа военной службы, сохранение и приумножение патриотических традиций.

Начальником Главного штаба Движения «Юнармия» избран олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков.


/ СИА /




Реклама на сайте

Другие материалы раздела


07
сентября
2016
 ФНС опубликовала реестры онлайн касс и фискальных накопителей
На официальном сайте ФНС России опубликованы реестры онлайн касс и фискальных накопителей, а также список операторов фискальных данных, предусмотренные Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ...
 
07
сентября
2016
 Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Иркутской области
Полиция ведет розыск очевидцев дорожно-транспортного происшествия в Заларинском районе, в котором погибло четыре человека.
 
07
сентября
2016
 Житель Усть-Илимска, покупая зимнюю резину через сайт объявлений, попался на удочку мошенников
В Усть-Илимске полицейские выясняют обстоятельства интернет-мошенничества с использованием сайта объявлений. В минувший понедельник в дежурную часть полиции обратился 28-летний житель города...
 
07
сентября
2016
 Алексей Москаленко защитил права предпринимателя из Братска
В августе нынешнего года с жалобой на действия сотрудников администрации города к бизнес-омбудсмену обратился предприниматель из Братска. Он рассказал, что между ним и комитетом по управлению ...
 
07
сентября
2016
 Распечатали второй триллион
Минфин в третий раз в этом году обратился к нефтегазовым накоплениям Резервного фонда, изъяв из него в августе 390 млрд руб. на закрытие дефицита федерального бюджета.
 
07
сентября
2016
 Вымя, вперед. В России разработан проект программы развития племенного молочного скотоводства
В России разработан проект программы развития племенного молочного скотоводства, которая позволит к 2025 году нарастить почти на 40% производство российского сырого молока и снизить зависимость от импортного сырья с нынешних 26% до 9%. Инвестиции в реализацию программы оцениваются в 61,7 млрд руб. Эти средства пойдут на создание системы идентификации крупного рогатого скота (КРС), сети генетических лабораторий, селекционных центров и профильных ассоциаций.
 
07
сентября
2016
 Банковскую систему поделят пополам. Около половины российских банков по новой классификации могут получить статус региональных
Около половины российских банков после переходного периода по новой классификации могут получить статус региональных, сообщил первый зампред ЦБ Алексей Симановский. "Это вообще достаточно...
 
07
сентября
2016
 В России зарабатывают так же, как и 100 лет назад
Недавно Счетная палата РФ опубликовала анализ данных по заработной плате в дореволюционной России, переведя эти значения в современные российские рубли. Так, дворник в 1913 году получал 18 руб.,...
 
07
сентября
2016
 Вопреки традиции: почему рубль не упал в августе?
За августом в России давно закрепилась дурная слава: именно в этом месяце обычно происходят различные негативные события в экономике и политике. Например, традиционно в августе теряет свои позиции рубль. В этом году – впервые за десять лет – национальная валюта показала рост. В чем причина? И какой динамики ждать дальше? С этими вопросами портал SIA.RU обратился к аналитикам.
 
07
сентября
2016
 Альфа-Банк и Mail.Ru Group объявили о совместном проекте для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей
Альфа-Банка и Mail.Ru Group запускают акцию для участников «Клуба Клиентов» Альфа-Банка. Предприниматели, открывшие расчетный счет в банке, получают сертификат на 10 000 рублей на первую рекламную кампанию в сервисе myTarget — рекламной платформе Mail.Ru Group, которая объединяет социальные сети ВКонтакте, Одноклассники и Мой Мир. Получить сертификат можно в личном кабинете «Клуба Клиентов» на club.alfabank.ru.
 
07
сентября
2016
 Выдача ипотеки в первом полугодии текущего года увеличилась на 39,1%
Банк России сообщил о росте выдачи ипотеки в первом полугодии текущего года на 39,1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В январе-июле 2016 года банки выдали заемщикам 455 тыс....
 
07
сентября
2016
 В Иркутской области стартуют «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях»
С 8 сентября 2016 года в Иркутской области начинается Всероссийская акция «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях». Инициатором проведения акции на региональном уровне...
 
07
сентября
2016
 Вести бизнес в России - занятие небезопасное
Деньги есть, а бизнеса нет. Собственность условна, настоящий капитал -- личные связи. Российские богатые так и не стали настоящей буржуазией. Приятное с полезным Если квартира в Москве --...
 
07
сентября
2016
 "Вымпелком" будет искать нового гендиректора, после того как компанию покинул Михаил Слободин
Vimpelcom Ltd продолжит поиски нового гендиректора для дочернего "Вымпелкома", после того как компанию покинул Михаил Слободин, объявленный в розыск Следственным комитетом России....
 
07
сентября
2016
 Рубль воспользовался моментом
Третий день подряд рубль укрепляет позиции по отношению к доллару США. Вчера в ходе торгов Московской биржи курс доллара опускался до 64,50 руб./$ -- минимального значения с 26 августа. ...
 
07
сентября
2016
 Минфин намерен удешевить кредиты регионам. Банки обяжут автоматически снижать ставки вслед за снижением ключевой ставки ЦБ
Минфин считает, что стоимость кредитов регионам должна автоматически снижаться вслед за снижением ключевой ставки ЦБ. Такой практики на рынке в настоящее время не существует: удешевление стоимости...
 
07
сентября
2016
 Банк ВТБ развивает сотрудничество с холдингом «Вертолеты России»
Банк ВТБ и ПАО «Казанский вертолетный завод» подписали соглашение о предоставлении кредитной линии предприятию в размере 6 млрд рублей. Финансирование направлено на исполнение...
 
07
сентября
2016
 ВТБ заключил соглашение о сотрудничестве с Объединенной авиастроительной корпорацией
В рамках деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2016» банк ВТБ и ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» подписали соглашение о...
 
07
сентября
2016
 ВТБ заключил соглашение о сотрудничестве с Объединенной приборостроительной корпорацией
В рамках деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2016» банк ВТБ и АО «Объединенная приборостроительная корпорация» подписали соглашение о...
 
07
сентября
2016
 В Прибайкальском нацпарке Сухое озеро наполнилось водой после дождей
В Прибайкальском национальном парке ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» впервые за несколько лет наполнилось водой Сухое озеро, которое расположено в 3 км от поселка Большое Голоустное Иркутского района. Как сообщила сегодня, 6 августа, пресс-служба «Заповедного Прибайкалья», этому способствовало значительное количество дождей, прошедших во второй половине лета.
 
07
сентября
2016
 Почти 1 млн жителей Иркутской области привьют против гриппа
Прививочная кампания началась в Иркутской области. Об этом 5 сентября 2016 года «Байкал Инфо» сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону. Согласно постановлению...
 
07
сентября
2016
 "Росгосстрах" приобрел компанию "Открытие Страхование жизни"
Как стало известно "Ъ", "дочка" "Росгосстраха" по страхованию жизни приобрела компанию "Открытие Страхование жизни". Сумму сделки стороны не раскрывают, однако за последнее время это одно из крупнейших слияний страховщиков внутри компаний из списка топ-50 по сборам. По сведениям "Ъ", частью сделки станет многолетнее соглашение на продажу продуктов "Росгосстраха" через сети банка "Открытие".
 
07
сентября
2016
 "Газпром" снова ждут в Болгарии. Но монополия не хочет возвращаться к проектам в стране
Болгария предлагает "Газпрому" активное участие в создании газового хаба в стране, обещая уладить регуляторные вопросы с Еврокомиссией. Брюссель на словах поддерживает этот проект и готов...
 
07
сентября
2016
 Сбербанк обеспечил новый простой способ пожертвовать деньги фонду «Подари жизнь»
Теперь благодаря эквайринговому решению Сбербанка в фонд «Подари жизнь» можно перечислять сдачу от своей покупки.
 
07
сентября
2016
 Связь-Банк предложил клиентам новые способы погашения просроченной задолженности
Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) расширяет возможности для погашения просроченной задолженности клиентами с помощью новых способов быстрого и удобного внесения платежей по кредитам перед Банком. ...
 
07
сентября
2016
 Связь-Банк приглашает на международный форум-выставку «Армия-2016» 7-11 сентября
Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) приглашает посетить уникальное событие – Международный военно-технический форум-выставку «Армия-2016» с 7 по 11 сентября 2016 года, где...
 
07
сентября
2016
 "Левада-центр" готов в суде опротестовывать включение в реестр иностранных агентов
"Левада-центр" не позже 15 сентября намерен опротестовать в суде включение Минюстом в реестр НКО--иностранных агентов. Исключения из реестра по решению суда не смогла добиться до сих пор ни...
 
07
сентября
2016
 Связь-банк увеличил уставный капитал
Внешэкономбанк (ВЭБ) принял решение об увеличении уставного капитала Связь-банка на 15,98 млрд руб., свидетельствуют материалы, опубликованные кредитной организацией по итогам совета директоров....
 
07
сентября
2016
 ВТБ выступил генеральным спонсором форума «АРМИЯ-2016»
Банк ВТБ выступил генеральным спонсором Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2016», который в этом году проходит с 6 по 11 сентября в городе Кубинка в...
 
06
сентября
2016
 Альфа-бизнес: На старт! Недельный форум для предпринимателей начался 6 сентября в Иркутске
6 сентября в Иркутске стартовал недельный деловой форум «Alfa Business Week», на который были приглашены клиенты банка: руководители компаний, предприниматели, а также частные клиенты.
 
06
сентября
2016
 "Снежинку" впишут в исторический облик Иркутска. Эскиз реконструкции здания бывшего кафе разработают до конца сентября
Эскизный проект реконструкции фасада всего здания, в котором располагалось кафе «Снежинка», будет разработан до конца сентября текущего года. Такое решение принято на первом заседании...
 
06
сентября
2016
 В Иркутске с линии снято 15 автобусов ПАЗ после дорожной аварии на Иркутном мосту
Администрация Иркутска сняла с линии 15 автобусов марки ПАЗ после дорожно-транспортного происшествия с автобусом № 37 на Иркутном мосту, где пострадало 15 пассажиров, одна из которых позднее...
 
06
сентября
2016
 Причиной аварии автобуса №37 в Иркутске мог стать человеческий фактор
Рулевое управление и тормозная система автобуса №37, попавшего в аварию на Иркутном мосту, были исправны. Такое заключение было сделано по предварительному анализу, который был проведен после...
 
06
сентября
2016
 Свирск создаёт с 2017 года свой мини-фонд капремонта многоквартирных домов
Из муниципалитетов Иркутской области только Свирск заявил о готовности принять функции технического заказчика работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с 2017 года. Об этом 6 сентября 2016...
 
06
сентября
2016
 В Иркутске задержали водителя 37 маршрута, совершившего ДТП в районе Иркутного моста
Следственные органы Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области задержали 39-летнего водителя автобуса, допустившего автомобильную аварию в районе Иркутного моста в г....
 
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании