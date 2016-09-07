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Банк ВТБ развивает сотрудничество с холдингом «Вертолеты России»

Банк ВТБ и ПАО «Казанский вертолетный завод» подписали соглашение о предоставлении кредитной линии предприятию в размере 6 млрд рублей. Финансирование направлено на исполнение государственной производственной программы.

Заместитель президента-председателя правления банка Валерий Лукьяненко отметил: «Для банка холдинг «Вертолеты России» является важным стратегическим партнером. С момента основания холдинга в 2007 году ВТБ выступает его основным обслуживающим и финансирующим банком. Предоставленные средства будут направлены на реализацию значимого для «Казанского вертолетного завода» контракта».

ДЛЯ СПРАВКИ:

ПАО «Казанский вертолетный завод», ведущий производитель вертолетов семейства Ми-8/17, входит в российский вертолетостроительный холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех». Казанский вертолетный завод ведет свою историю с 1940 года. Предприятие выпускает современные модификации вертолетов серии Ми-8/17. Завод также разработал и выпускает легкий вертолет «Ансат». Вертолеты российского производства, изготовленные в Казани, суммарно налетали более 50 млн летных часов по всему миру. За всю историю существования завода выпущено более 12 тысяч вертолетов.