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Альфа-Банк и Mail.Ru Group объявили о совместном проекте для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей

Альфа-Банка и Mail.Ru Group запускают акцию для участников «Клуба Клиентов» Альфа-Банка. Предприниматели, открывшие расчетный счет в банке, получают сертификат на 10 000 рублей на первую рекламную кампанию в сервисе myTarget — рекламной платформе Mail.Ru Group, которая объединяет социальные сети ВКонтакте, Одноклассники и Мой Мир. Получить сертификат можно в личном кабинете «Клуба Клиентов» на club.alfabank.ru.

«Для нас приоритетная задача, это помогать нашим клиентам развивать бизнес. Реклама услуг и товаров в социальных сетях один из эффективных инструментов для привлечения новых клиентов и покупателей. Уверен, предпринимателям будет полезен еще один сервис, который мы предоставляем в рамках „Клуба Клиентов“ Альфа-Банка» — отметил руководитель блока массового бизнеса Альфа-Банка Денис Осин.

«Интернет плотно вошел в нашу повседневную жизнь. Здесь общаются с друзьями, ищут информацию, совершают покупки. Поэтому важно, чтобы каждый предприниматель понимал, как максимально эффективно использовать инструменты таргетированного продвижения своего бизнеса в интернете и пользоваться всеми преимуществами социальных сетей. Совместная с Альфа-Банком программа поддержки среднего и малого предпринимательства поможет участникам расширить знания о привлечении новых клиентов и работе с целевой аудиторией с помощью сервиса myTarget», — говорит директор по продажам myTarget (Mail.Ru Group) Роман Кохановский.

Альфа-Банк реализовывает множество проектов для поддержки своих клиентов-предпринимателей в развитии их бизнеса. Кроме партнерских программ, направленных на повышение эффективности бизнеса клиентов, банк предоставляет широкий спектр нефинансовых сервисов, проводит обучающие мероприятия, помогает выстраиванию конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества между клиентами.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 13,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

myTarget — рекламная платформа Mail.Ru Group, объединяющая веб- и мобильную аудиторию крупнейших в России и СНГ сервисов и социальных сетей, в том числе ВКонтакте, Одноклассники и Мой Мир. Партнерская сеть сервиса включает несколько тысяч приложений и мобильных сайтов сторонних разработчиков, что позволяет рекламодателям существенно расширить охват. С помощью рекламного кабинета myTarget продвижение можно настроить по более 250 группам таргетирования, включая гиперлокальную рекламу, динамический ретаргетинг, уровни дохода пользователей и многие другие. Сервис предлагает прозрачную систему ценообразования, что дает возможность более точно спланировать бюджет. С помощью формата аукционных продаж рекламодатели могут самостоятельно регулировать интенсивность показов своих материалов.