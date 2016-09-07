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В России зарабатывают так же, как и 100 лет назад

Недавно Счетная палата РФ опубликовала анализ данных по заработной плате в дореволюционной России, переведя эти значения в современные российские рубли.

Так, дворник в 1913 году получал 18 руб., что в пересчете на современные деньги приравнивается к 27 200 руб., в то время как зарплата полковника была 325 руб., что сейчас составило бы 492 000 руб. Учитель гимназии зарабатывал 85 руб., что сегодня эквивалентно 129 000 руб. Чиновникам выплачивалась зарплата в 62 руб., что равно 94 000 руб. в настоящее время.

На продукты питания средняя семья тратила не менее 20-25 руб., а это примерно 30 300-37 800 современных рублей.

Конечно, надо прекрасно понимать, что статистика – это средняя температура по больнице. Плюс за сто лет изменилась структура экономики, а также престиж и ценность различных профессий. Однако в целом можно сказать, что уровень доходов россиян в реальном выражении не сильно изменился. Другое дело, что за 100 лет изменилось качество жизни, появились телевидение, Интернет, сотовая связь и многое другое. Условия труда стали намного мягче. Рабочий день до революции длился минимум 10 часов, а отпусков в нынешнем их понимании не существовало. Свою роль сыграл и советский период, в современной России сохранились элементы социального государства.

Жизнь в современной буржуазной России намного спокойней, чем сто лет назад. Классовая борьба, как и реальное революционное движение, по факту в современной буржуазной России отсутствуют. Серьезных выступлений не было даже в 90-е годы, когда задержки по зарплате могли составлять 6-12 месяцев, а процесс приватизации затронул основные сектора национального хозяйства и привел к возникновению достаточно серьезного социального неравенства. Современная буржуазная Россия также в значительно меньшей степени зависит от внешних кредиторов, чем Россия царская, что позволяет проводить более независимую внешнюю политику.

В заключение стоит сказать, что в прошлом веке Россия пережила красную революцию 1917 года и буржуазную 1991 года, в результате которых социальный статус и, соответственно, материальный достаток изменился у подавляющего большинства семей. Но в целом можно сделать однозначный вывод, что россияне живут не хуже и не лучше, чем сто лет назад. Даже рейтинг России в мировом экономическом табеле о рангах примерно соответствует началу двадцатого столетия.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари