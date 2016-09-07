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Алексей Москаленко защитил права предпринимателя из Братска

В августе нынешнего года с жалобой на действия сотрудников администрации города к бизнес-омбудсмену обратился предприниматель из Братска. Он рассказал, что между ним и комитетом по управлению муниципальным имуществом был заключен договор о предоставлении права на размещение нестационарного объекта - аттракциона. В соответствии с документом предприниматель организовывал конные прогулки.

Договор действовал до декабря 2017 года, однако в июне нынешнего года предприниматель получил предписание о запрете на катание несовершеннолетних на лошадях и пони.

Причиной было указано то, что во время конных прогулок участились случаи травматизма детей. Предприниматель посчитал действия городской власти незаконными и обратился за помощью к бизнес-омбудсмену.

Специалисты аппарата Уполномоченного проанализировали документы, предоставленные бизнесменом, и направили в администрацию Братска запрос с просьбой пояснить правовые основания для выдачи подобных предписаний, а также документально подтвердить, что травматизм детей был вызван деятельностью именно этого предпринимателя.

Нужно отметить, что заместитель мэра по экономике администрации Братска оперативно отреагировала на запрос бизнес-омбудсмена и тщательно разобралась в сложившейся ситуации. В своем ответе заместитель мэра сообщила, что по фактам, изложенным в обращении Уполномоченного, была проведена служебная проверка. В результате выяснилось, что муниципальные служащие превысили свои должностные обязанности. Выданное предписание было отозвано, а перед предпринимателем извинились. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.