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Житель Усть-Илимска, покупая зимнюю резину через сайт объявлений, попался на удочку мошенников

В Усть-Илимске полицейские выясняют обстоятельства интернет-мошенничества с использованием сайта объявлений.

В минувший понедельник в дежурную часть полиции обратился 28-летний житель города Усть-Илимска с заявлением о том, что стал жертвой обмана мошенников, которые завладели его деньгами.

В ходе предварительной проверки, проведённой сотрудниками полиции, установлено, что в августе мужчина нашёл на популярном сайте «Лидер-колесо» объявление фирмы, реализующей зимнюю резину для автомобилей, и оставил заявку на поставку ему четырёх колёс.

В тот же день ему перезвонила девушка, представившаяся менеджером компании, подтвердила заявку и сообщила, что в течение суток после оплаты заказ будет отправлен заказчику.

Оплатив нужную сумму за колеса, мужчина после этого больше двух недель регулярно проверял, не поступила ли на его адрес посылка с запчастями. Несколько раз автомобилист пытался связаться по телефону, указанному на сайте, с фирмой-поставщиком, однако телефон уже не обслуживался.

Поняв, что его обманули, мужчина решил найти отзывы покупателей о данной коммерческой компании, и нашел только исключительно отрицательные.