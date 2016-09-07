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Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Иркутской области

Полиция ведет розыск очевидцев дорожно-транспортного происшествия в Заларинском районе, в котором погибло четыре человека.

16 июня 2016 года около 1 часа 30 минут на 1163 километре автодороги Р –255 «Сибирь» в Заларинском районе произошло столкновение автомобиля «Хундай Мега Трак» и «ВАЗ 21093». В результате аварии погибли трое пассажиров «Жигулей» и водитель иномарки. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело .

Полиция просит граждан, ставших очевидцами ДТП, обратиться в ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области по адресу: город Иркутск, улица Трудовая 9 или по телефону 89025423003.