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ФНС опубликовала реестры онлайн касс и фискальных накопителей

На официальном сайте ФНС России опубликованы реестры онлайн касс и фискальных накопителей, а также список операторов фискальных данных, предусмотренные Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ).

В реестр контрольно-кассовой техники включены сведения о следующих моделях: ШТРИХ-ON-LINE и АТОЛ FPrint-22ПТК.

В реестр фискальных накопителей включены сведения о модели фискального накопителя «Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1».

Операторами фискальных данных стали четыре организации: «Энергетические системы и коммуникации», «Такском», «Эвотор ОФД» и «Ярус».

Ведение указанных реестров, а также выдача разрешений на обработку фискальных данных осуществляются Федеральной налоговой службой.