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В Братске открылся экономический форум

В театрально-концертном центре «Братск-АРТ» города Братска состоялось открытие первого Братского экономического форума. Он проходит под девизом «Объединяя возможности». В форуме принимают участие десятки организаций региона, включая 12 администраций муниципальных образований. Общее количество зарегистрированных представителей организаций-участников - более 280 человек. В выставочной программе форума представлены экспозиции 35 предприятий и организаций.

С приветственным словом к участникам представительного мероприятия обратились мэр Братска Сергей Серебренников, народный артист СССР, Почетный гражданин Братска Иосиф Кобзон, заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова, исполнительный директор Иркутского регионального объединения работодателей «Партнерство товаропроизводителей и работодателей» Виталий Толстов, председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Чернышев.

Сергей Серебренников в своем выступлении отметил, что форум проводится в Братске в первый раз и направлен, прежде всего, на межмуниципальное сотрудничество, укрепление связей между предприятиями и организациями Приангарья.

- Назрела необходимость сверить наши часы, - сказал глава Братска, - посмотреть возможности наших территорий и сложить эти возможности вместе, опираясь на поддержку друг друга.

Мэр подчеркнул, что накануне форума администрация Братска подписала соглашения о сотрудничестве с 16 муниципалитетами Иркутской области.

Сергей Серебренников сообщил, что в заключительной части форума будет разработан его итоговый документ, который станет ориентиром для предприятий региона и ляжет на стол региональной и федеральной власти.

Глава города пожелал всем участникам форума плодотворной работы и выразил уверенность в том, что он принесет практическую пользу муниципальным образованиям, сообщает пресс-служба администрации города Братска.