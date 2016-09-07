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Минлес региона посчитал налоговую отдачу с одного кубометра древесины и пригласил арендаторов лесных участков для разговора

С. Шеверда

В министерстве лесного комплекса Иркутской области состоялось очередное заседание специализированной межведомственной рабочей группы по увеличению налоговой отдачи от предприятий лесной отрасли региона. В работе комиссии приняли участие заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора и Правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов, министр лесного комплекса Приангарья Сергей Шеверда, представители Иркутской таможни, региональных УФНС, ГУ МВД, Росприроднадзора и других структур.

Как рассказал Сергей Шеверда, сотрудники минлеса региона проанализировали налоговую отдачу с одного кубометра заготовленной древесины. Сейчас средний показатель составляет 162 рубля.

– Мы пригласили арендаторов для того, чтобы они рассказали о том, как функционируют их предприятия, как уплачиваются налоги, каким образом планируется повышать налоговую отдачу, – отметил министр.

Среди основных проблем лесопользователей можно выделить выплату «серой» заработной платы сотрудникам, отсутствие прозрачности при уплате налогов, занижение стоимости готовой продукции за счет ее продажи аффилированным компаниям.

По словам Дмитрия Чернышова, необходимо совместно выработать механизмы мотивации организаций на увеличение налоговой отдачи.

– Хотелось бы попросить представителей различных структур подготовить список механизмов, которые могут применяться в рамках их полномочий. Мы будем использовать все возможности для увеличения налоговой отдачи предприятий лесной отрасли, – подчеркнул Дмитрий Чернышов.

Также от участников межведомственной рабочей группы поступили предложения по дальнейшему взаимодействию – в частности, приглашать на заседания мэров муниципальных образований и проблемных арендаторов, при отсутствии положительной динамики многократно рассматривать деятельность показывающих низкую налоговую отдачу предприятий и другие, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.